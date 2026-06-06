「ふざけるな！」新幹線で“大声通話”を止めないサラリーマン。数分後、「申し訳ありません」と小さな声で謝ったワケ／車内マナー「改善された」と感じる人はわずか2割未満の調査結果も

「ふざけるな！」新幹線で“大声通話”を止めないサラリーマン。数分後、「申し訳ありません」と小さな声で謝ったワケ／車内マナー「改善された」と感じる人はわずか2割未満の調査結果も