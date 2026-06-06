6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2850円安の6万3820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 71347.91円ボリンジャーバンド3σ 68780.74円ボリンジャーバンド2σ 66688.00円5日移動平均 66588.12円5日日経平均株価現物終値 66213.57円ボリンジャーバンド1σ 66150.00円一目均衡表・転換線 63820.00円6日夜間取引終値 637