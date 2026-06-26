サンワサプライ株式会社は、通気性に優れた背もたれと、へたりにくい高密度ウレタン座面を採用したメッシュチェア「SNC-NET28BK」を発売した。本製品は、背もたれに蒸れにくいナイロンメッシュ素材を使用し、座面には耐久性と座り心地に優れた高密度ウレタンを採用している。座面高は450〜545mmと低めの設計で、小柄な方や子どもでも座りやすい設計だ。自宅での学習やオフィスワークをより快適にサポートする。■高密度ウレタンフ