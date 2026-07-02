海外移籍に伴うお別れイベントで約５００人のファンから送り出されたFC東京の佐藤龍之介（手前）（カメラ・大谷　翔太）　スポーツ報知

FC東京の佐藤龍之介が海外挑戦に伴うファンとのお別れイベントに参加

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FC東京MF佐藤龍之介が海外移籍前のファンイベントに参加した
  • 約500人のサポーターと写真撮影やサインに2時間超対応し感謝を伝えた
  • 新天地はスペイン1部バレンシアが濃厚で日本代表エース宣言をした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「おつかれ」に腹を立て暴行か　さらに金品奪おうとして5人逮捕
  2. 2. 橋本 明らかになった過去の被害
  3. 3. LINE15周年 編集機能や新プラン
  4. 4. 小学校火災 ストーブ持ち込み
  5. 5. 大手企業ボーナス平均 過去最高
  6. 6. 佐藤主演ドラマで騒動 フジ声明
  7. 7. 草間リチャード敬太が活動再開
  8. 8. 小学校の給食にチャバネゴキブリの死骸が混入か　周辺部分を除去し児童らに提供【岡山】
  9. 9. 「ノンアル4本飲んだ」酒気帯び運転容疑の海自隊員“弁明”に「基準値超えてたら言い訳できひんやろw」　実際は“36本分”のアルコール検出
  10. 10. 行方不明の10歳男児が死亡 石川
  1. 11. 近畿や北海道など8日から猛暑か
  2. 12. 佐藤二朗 ドラマ降板訴えていた
  3. 13. 佐藤二朗 削除された意味深投稿
  4. 14. 亀梨結婚→中島裕翔に飛び火か
  5. 15. 本田圭佑監督立候補 幹部が言及
  6. 16. 久保 若手へ警鐘「同じじゃ…」
  7. 17. 森保監督 韓に「ほめる報道を」
  8. 18. 叶姉妹が誹謗中傷を告白 波紋
  9. 19. 橋本愛の「夫婦別姓」への思い
  10. 20. 立花氏ら書類送検 名誉毀損疑い
  1. 1. 「おつかれ」に腹を立て暴行か　さらに金品奪おうとして5人逮捕
  2. 2. 小学校火災 ストーブ持ち込み
  3. 3. 大手企業ボーナス平均 過去最高
  4. 4. 小学校の給食にチャバネゴキブリの死骸が混入か　周辺部分を除去し児童らに提供【岡山】
  5. 5. 行方不明の10歳男児が死亡 石川
  6. 6. 近畿や北海道など8日から猛暑か
  7. 7. 立花氏ら書類送検 名誉毀損疑い
  8. 8. 給食にGの死骸か 周辺除き提供
  9. 9. 電線約1400万円相当を盗んだか
  10. 10. 妊娠させてくれれば多額の報酬を
  1. 11. タイ 11歳が運転し暴走、9人死亡
  2. 12. マック 具材増減サービスを終了
  3. 13. 小学校火災「私服乾かしていた」
  4. 14. 小学校火災で…教師に巨額賠償も
  5. 15. 管理者権限で遅刻「隠す」市職員
  6. 16. 台風9号「バービー」発生 警戒を
  7. 17. 供給不足のADHD治療薬「コンサータ」　薬局間の在庫移動可能にする特別措置へ　厚労省
  8. 18. 「もう死ぬしか」復縁迫ったか
  9. 19. カービィおもちゃ 24万個超回収
  10. 20. DeNAスマホゲームは15億円...国が大企業のコンテンツ事業に350億円支援　クールジャパン機構は苦戦だが
  1. 1. 手足口病 都内で2年ぶり警報基準
  2. 2. トー横キッズ「飛び降りは迷惑」
  3. 3. 誰だ 天皇陛下の後ろに笑顔の人
  4. 4. 新宿→富士山五合目に「深夜便」
  5. 5. TDRで「ゲリラ販売」高額転売も
  6. 6. 「柔道塾性加害」元塾長の言葉
  7. 7. 家電の買い替えはAmazonがお得
  8. 8. 高市氏が漏らした「禁断の本音」
  9. 9. 秋篠宮さま無表情「顔色が悪い」
  10. 10. 若年性認知症 30年で2倍以上に
  1. 11. 岩屋氏が採決の直前に退席 波乱
  2. 12. ささやき女将の今 逆に声大きい
  3. 13. 新制度にひろゆき氏「詐欺やん」
  4. 14. もっちゅりん 第2弾の販売を中止
  5. 15. もっちゅりん販売中止「賢明」
  6. 16. 羽田1.9億強盗未遂? 16歳ら逮捕
  7. 17. 日・インド首脳会談　外務・防衛閣僚会合の年内開催へ
  8. 18. ナメられない「優しい人」とは
  9. 19. タイミーキャンセルで「賃金0」
  10. 20. 日光の住宅で白骨化遺体発見
  1. 1. 日本人は理解できず 韓習慣12選
  2. 2. 約140万人 メキシコ首都に殺到
  3. 3. WHO ハンタウイルス収束宣言
  4. 4. 在中国大使館 邦人に警戒促す
  5. 5. 金現物価格 13年ぶりの大幅下落
  6. 6. 警察官の父 息子の証拠品を処分
  7. 7. 大田来たらリピート確定のグルメ
  8. 8. 「迷惑なプロポーズ」米男女拘束
  9. 9. 英語版千と千尋の女優 死因判明
  10. 10. KARAミスター振付師 番組で中指
  1. 11. 日本から来園したレッサーパンダ
  2. 12. 中国飛行機事故 個人的な事件
  3. 13. 心霊スポットの廃墟ホテル訪れた中学生、倒れた男女3人発見　男性2人は死亡確認、女性は病院搬送【韓国】
  4. 14. カナダの男児 コウモリで感染死
  5. 15. 毎日コーヒー 肝疾患リスク低下
  6. 16. 北京の高層ビル衝突 自殺願望か
  7. 17. ウクライナ首都に攻撃 18人死亡
  8. 18. 高市首相が印訪問 中国がけん制
  9. 19. ゼレンスキー氏警鐘鳴らしていた
  10. 20. 南漢江で発見…遺体の身元判明
  1. 1. サンマルクカフェ大量閉店の理由
  2. 2. サイゼリヤ超えも 異彩の飲食店
  3. 3. 50代が気づいた老後に必要なもの
  4. 4. 一生遊べる→妻の異変で大転落
  5. 5. 円上昇「コメント差し控える」
  6. 6. 孫を「選別」した高すぎる代償
  7. 7. なか卯 すだちおろしうどん発売
  8. 8. 楽しくない 特殊作業員の実情は
  9. 9. 日産から排除された「影の社長」
  10. 10. 年収350万円 婚活市場での評価は
  1. 11. 若い子と話さぬ 職場で崩壊危機
  2. 12. ブルボン スナック菓子2万袋回収
  3. 13. 王者サイゼリヤ脅かす飲食店あり
  4. 14. 副業noteで月1万 ロードマップ
  5. 15. 慶應で野球しながら外銀5社内定
  6. 16. アサヒ飲料「モンスター バッドアップル」発売、果汁シリーズ初のアップルフレーバー
  7. 17. ラーメン店倒産 過去最多を更新
  8. 18. クスリのアオキ 5期連続最高益へ
  9. 19. LINEでPayPay送金 割り勘可能へ
  10. 20. 楽天キャッシュ改悪 代替策ある?
  1. 1. LINE15周年 編集機能や新プラン
  2. 2. 「投げ売りiPhone」めちゃ面白い
  3. 3. 先行はお得? プライムデーを解説
  4. 4. 美女を射止める3つのテクニック
  5. 5. 出前館のシステム 効率的と絶賛
  6. 6. Kindle Unlimitedが3カ月無料に
  7. 7. どれ買うべき? 答えを投稿
  8. 8. ゴズリング主演SF 3日Prime配信
  9. 9. 秋吉 健のArcaic Singularity：iPhone Xの丸パクリ？スマホの「ノッチ」デザインブームや超縦長ディスプレイから考えるスマホデザインの進化と人々との関係【コラム】
  10. 10. 就活で重視すべきただ一つの基準
  1. 11. 【レビュー】スマホ動画の音を良くしたい！シュア「MV88 USB-Cマイク」を装着して旅に出た
  2. 12. 30周年だからやっちゃいます！牛角、夏の「大焼肉祭り」開催
  3. 13. ゲストに伊織もえさんら CIOが10周年 東京・原宿でポップアップストア 来場者特典や購入者特典も用意
  4. 14. 通学・通勤・オフでも使える！Reebokのロゴつき3WAYトートバッグ
  5. 15. [てっぱんアプリ！] 地震、風水害の緊急事態をいち早く察知、避難にも役立つ「特務機関NERV防災」
  6. 16. MTコンテスト、グランプリは「WIRED VISION」
  7. 17. ”アノ”メイド喫茶がイメージキャラクター募集。
  8. 18. ディズニーの“おしり”充電器、人気キャラがコンセントにはまった姿に。
  9. 19. 北大、3種のダンゴウオ科魚類が実は同種であったことを発見　性別・成長段階で形質が変化
  10. 20. 翻訳デバイス「ili」精度を検証
  1. 1. 本田圭佑監督立候補 幹部が言及
  2. 2. 久保 若手へ警鐘「同じじゃ…」
  3. 3. 森保監督 韓に「ほめる報道を」
  4. 4. 森保一監督 自らの去就に言及
  5. 5. 本田の代表監督論 資格取得の壁
  6. 6. けんと違いで伯からコメント殺到
  7. 7. 長友「W杯への炎は消えてる」
  8. 8. 韓国監督の選任過程めぐり捜査も
  9. 9. 塩貝健人「今更発言撤回はない」
  10. 10. 乃木坂メンバー エスコンに降臨
  1. 11. 【無料放送】今年は7月開催となる「鈴鹿8耐」…8時間走りっぱなしの耐久レース 「BS12」で今年も高橋名人をゲストに迎え、完全生中継！
  2. 12. 僕試して 本田が代表監督に言及
  3. 13. 引退した元選手 年棒5億円獲得
  4. 14. 本田圭佑が監督立候補 質問回答
  5. 15. 県リーグからJ1町田へ 夢叶えた
  6. 16. 森保J 敗退は「距離感」と評価
  7. 17. 「キャプテン翼」作者が実感語る
  8. 18. 森保監督「必ず世界一を取れる」
  9. 19. 日ハム プレーボールから4者連発
  10. 20. 森保監督 自身の今後と心境告白
  1. 1. 橋本 明らかになった過去の被害
  2. 2. 佐藤主演ドラマで騒動 フジ声明
  3. 3. 草間リチャード敬太が活動再開
  4. 4. 佐藤二朗 ドラマ降板訴えていた
  5. 5. 佐藤二朗 削除された意味深投稿
  6. 6. 亀梨結婚→中島裕翔に飛び火か
  7. 7. 叶姉妹が誹謗中傷を告白 波紋
  8. 8. 橋本愛の「夫婦別姓」への思い
  9. 9. 俺見たから…森保J敗戦巡り声明
  10. 10. 大谷翔平 取材での対応に異変
  1. 11. ロバート秋山 好きな昭和お菓子
  2. 12. 桐谷広人氏「退院しました」報告
  3. 13. 田中みな実結婚「僕も知ってた」
  4. 14. ノブ 高校時代の驚きの通学時間
  5. 15. 橋本愛 佐藤二朗との不和が露呈
  6. 16. 反町&松嶋の結婚会見 冷めた空気
  7. 17. 尾田栄一郎 115巻に13話詰め込む
  8. 18. 長谷川豊氏、古巣・フジに勧告
  9. 19. 高嶋ちさ子 姉への「暴言」波紋
  10. 20. 村上虹郎「UNLIMIT」CBO契約終了
  1. 1. 100均も活用 北川景子の手芸反響
  2. 2. 悪い人が寄ってくる人 共通点6つ
  3. 3. 濡れ場も経験 40歳女優の現在は
  4. 4. 不倫され離婚「父と言わないで」
  5. 5. 汗が目立たず1490円 無印Tシャツ
  6. 6. 「新幹線が追いかけてくる」悪夢に悩む園児に先生があることを提案したら？／保育士でこ先生3（11）
  7. 7. ケンタ 2種類のチキン商品を発売
  8. 8. CONVERSE 新作スクエアトウ登場
  9. 9. 大浴場＆サウナでリフレッシュ。【東京ベイ潮見プリンスホテル】で満喫する洗練のホテルステイ
  10. 10. 3キロ太って批判され…夫に復讐
  1. 11. 「トキソプラズマ感染症」を解説
  2. 12. 「私だって働きたい！役に立ちたい！」孤独と無力感が募っていく自宅避難／今日、地震がおきたら（21）
  3. 13. 銀座三越、60年代のアイビールックとみゆき族を現代風にアレンジ
  4. 14. 渋谷でクレミア 無料試食に挑戦
  5. 15. 若い男性と密会「かなり近い」
  6. 16. 気になる彼と映画デートで、彼の【とんでもない本性】が見えてきて...主人公絶句！？
  7. 17. エルメのマカロン 夏限定復刻
  8. 18. キャス キッドソンから、梅雨が待ち遠しくなるフラワー柄レイングッズ - 英国王室愛用フルトンの傘も
  9. 19. 万が一に備えよう！おいしくて安心な【非常食】がAmazonでセール中！今すぐお得に手に入れよう
  10. 20. 17歳女優、人生初のソロ表紙飾る