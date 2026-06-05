西川貴教が発起人となり毎秋琵琶湖岸で開催してきた大型野外ライブイベント＜イナズマロック フェス＞が、今年より＜FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）＞と名称を改めて開催される。このたびイベントの第2弾出演アーティストが発表となった。2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩「イナズマ」として定着しているこのイベントは、今年で18年目を迎え、9月19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)の三日間、おなじみの