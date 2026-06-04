敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍。試合後、相棒を務めたウィル・スミス捕手が称賛した。

大谷は初回から3イニング連続で三者凡退の好投。4回2死から、前回登板と合わせて9回2/3で初めての安打を許すも、続く4番アレナドを三ゴロに打ち取った。5回は三者凡退。6回に1死一、二塁のピンチを作るも併殺打で切り抜けた。規定投球回数には1イニング届かずも、防御率は驚異の0.74となった。

打っては、初回に内野安打を放つと、3回と4回には四球で出塁。6回の第4打席には右前打でチャンスを拡大した。7回の第5打席は三振に倒れるも、9回の第6打席に右安打を放ち、この日5出塁とした。

「信じられないほど素晴らしい。彼はこの地球上に存在した中で最高の選手だ。毎日彼がグラウンドに出て勝負している姿を見るのは楽しい。6回無失点に抑え、打者としても何度も出塁する。それを常にやっているのだから、本当に素晴らしいことだ」

前回登板では制球難に苦しんだ。それでも防御率0点台をキープした大谷。この日の制球は改善されていたとの指摘に対し、スミスは「正直なところ、その通りだったと思う。いくつか抜けた球があったが、それが打者をのけ反らせ、少し居心地を悪くさせるのに役立ったのかもしれない。全体的に見れば、彼の制球はかなり良かったと思う」と同調した。



（THE ANSWER編集部）