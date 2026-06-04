【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IS:SUEが出演する、ソフトバンクのオンライン専用ブランドLINEMO（ラインモ）の新TVCMが公開された。 ■IS:SUEが当日振り入れの超高難度ダンス＆一発ハモリの圧巻パフォーマンスを披露 ソフトバンクのオンライン専用ブランドLINEMO（ラインモ）は、2026年6月19日にデビュー2周年を迎えるIS:SUEを起用し、「SUPER SIMPLE」をテーマとしたコラボレーションを