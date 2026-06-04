IS:SUE×LINEMOのビッグプロジェクト始動！新CM解禁、40本超のショート動画も続々公開

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IS:SUEが出演する、ソフトバンクのオンライン専用ブランドLINEMO（ラインモ）の新TVCMが公開された。

■IS:SUEが当日振り入れの超高難度ダンス＆一発ハモリの圧巻パフォーマンスを披露

ソフトバンクのオンライン専用ブランドLINEMO（ラインモ）は、2026年6月19日にデビュー2周年を迎えるIS:SUEを起用し、「SUPER SIMPLE」をテーマとしたコラボレーションを実施。異例のショート動画40本超え＆ローンチから18日間連続、毎朝7時投稿。さらには13週連続公開のビッグプロジェクトを始動する。

このコラボレーションは、LINEMOの5周年を記念した「LINEMO 5周年大週穫祭』の一環として展開される。

デビュー2周年を迎え、さらに表現の幅を広げるIS:SUEと、5周年を迎えたLINEMO。ふたつの“周年”が重なるタイミングで、CM、ショート動画やコラボキャンペーンなどを順次展開。

新CMでは、LINEMOのシンプルで選びやすいという魅力を「SUPER SIMPLE」というコンセプトで表現。シンプル過ぎるプランであるが故に、尺が余ってしまうというユニークな演出になっている。

『シンプル過ぎて』篇では、ファッショナブルな世界観の中で、IS:SUEならではの力強くクールなダンスパフォーマンスを披露。『時間が余る』篇では、キャッチーなフレーズと“余白”を生かした演出により、思わず何度も見返したくなるような、クセになるCMに仕上がった。IS:SUEのクールでスタイリッシュなパフォーマンスと、かわいらしい表情のギャップにも注目だ。

■ショート動画概要

CMとは異なるSNSネイティブなIS:SUEならではの、等身大で魅力あふれる動画を、6月4日よりLINEMO公式 Instagram、TikTok、YouTubeショートにて順次公開。まずはローンチから18日間連続、毎朝7時投稿。さらには約13週間にわたりに投稿することで、IS:SUEの多面的な魅力とLINEMOの親しみやすさをSNS上で発信していく。

CMの裏側やメイキング、オリジナルコンテンツなどここでしか見られない4人の姿を楽しめる。

◎6月4日公開：IS:SUEもLINEMO! 第1弾『リレーダンス』篇

本コラボレーションオリジナル楽曲に合わせて、メンバー全員がリレーダンスを披露。当日の振り入れとは思えない4人の息の合ったクールなダンスパフォーマンスは、ファン必見の仕上がりだ。

また、IS:SUEコラボキャンペーンでは、期間中に条件を満たした人が全員貰える限定オリジナルステッカーや、抽選で20名に当たる豪華景品も用意される。豪華景品の詳細は、LINEMOサイトおよび公式SNSで6月23日に発表される。

■撮影エピソード

■デビュー2 周年を現場でお祝い。当日振り入れしたハイレベルなダンスを IS:SUE が完璧に表現！

撮影当日は、2026年6月にデビュー2周年を迎えるIS:SUEを現場でお祝いする場面も。笑顔で喜びを分かち合う姿からは、節目を迎える4人の絆と、3年目へ向かう覚悟が伝わってきました。撮影が始まると表情は一変。ダンスシーンでは、当日に振り入れしたパートにもかかわらず、すぐに自分たちのものにし、細かな角度や表情、動きのニュアンスまで丁寧に確認しながら、何度もテイクを重ねる姿が印象的だった。メンバー同士で息を合わせる姿や、監督からの細かなリクエストにも瞬時に対応する高い表現力に、現場スタッフからは驚きの声が上がっていた。

■ハモリは一発で息ぴったり！NGテイクではお茶目な素顔ものぞかせ、仲の良さあふれる場面も！

歌の収録では、4人のハモリが一発でぴたりと決まり、現場の空気が一気に引き締まる場面も。高いパフォーマンス力を見せる一方、NGテイクでは思わず笑ってしまうお茶目なやり取りもあり、CM本編のクールな表情とは異なる、かわいらしいメンバーの素顔が垣間見えた。

■IS:SUE インタビュー

Q. デビュー2周年となる6月に公開されるCMとなりますが、起用された際の感想を教えてください。

RIN：2周年ということで、カッコいい衣装でカチッと決めて4人で撮れたのがとても嬉しかったです。ありがとうございます。

NANO：わたしたちがこういう広告撮影ってみんなでセリフを言ったりとかが結構多いと思うので、どんなセリフ言ったりするのかなとか、すごい楽しみでワクワクな気持ちでいっぱいでした。

Q. 今回のCM撮影で、苦労した・楽しかったポイントを教えてください。

YUUKI：ダンスが“Not SUPER SIMPLE”でした。

RINO：じゃ、踊っとく？ってレベルの振り付けじゃない。本当に完成した映像すごくかっこよかったし、すごいギャップがあってすごく良かったです。

Q. テーマ「SUPER SIMPLE」から、メンバーので「一番性格がシンプル（分かりやすい）のは誰ですか？

YUUKI：RINは甘いもの食べている時の笑顔とかリアクションがすごい可愛くて。可愛らしいSUPER SIMPLEだと思います。

RINO：NANO ちゃんを指しました。シンプルっていうか見たままがそのままなんです、ずっと日常茶飯事で明るくて。思ったこと全部口に出すんですよ。いい意味で表裏がないから、すごいわかりやすいなって思って、NANO ちゃんを指しました。

Q. 「SUPER SIMPLE」にかけて、メンバーそれぞれに「SUPER 〇〇」をつけるとしたら？

◎RIN

NANO：「SUPER 美少女」？

RINO：「SUPER PURE」！

NANO：「スーパーストレート」！ いいかもしれない！髪もすっごいきれいなんですよ。

RINO：「SUPER STRAIGHT」（ストレート）」で！

NANO：性格もまっすぐなので。そこかな一番は。

◎NANO

YUUKI：「SUPER 陽キャ」！ 「SUPER ポジティブ」！

RINO：「SUPER SUNSHINE」！

NANO：こんな素敵な異名いただいていいんですか? うれしい。

RIN：私は「SUPER BEAUTIFUL」かな。

YUUKI：すべて賛成です！

◎RINO

NANO：「SUPER パワフルボイス」も前提として。「VENUS」！

YUUKI：「VENUS」！

NANO：ただのヴィーナスじゃなくて「SUPER VENUS」。「SUPER FUNNY」とかどう？ 「VENUS」でもあるし、「FUNNY」でもある。「FUNNY VENUS」とか？

RIN：「SUPER FUNNY VENUS」！

RINO：ありがとうございます。「SUPER FUNNY VENUS」で！

◎YUUKI

RINO：頭もいいし、行動もスマートだし「SUPER SMART」、「HANDSOME」！

NANO：「ELEGANCE」！

RINO：「SUPER SMART HANDSOME」！

NANO：「SUPER SMART HANDSOME ELEGANCE」！ いいかも！

YUUKI：すごくいい気分です（笑）。

Q. デビュー2 周年を迎え、これからの活動に向けての意気込みをお聞かせください。

NANO：初心を忘れずに、日頃から感謝の気持ちを持って活動し続けていきたいなって思いますし、やっぱり4人で幸せな気持ちで、みんなが元気で活動することが一番だなってすごく最近身に染みて思うので、4人仲良く、そして周りの人も大切にして、IS:SUEらしくIS:SUE色を全開で咲かせていけたらいいなと思っています。

Q. 最後に、このCMをご覧になる皆さんに向けたメッセージをお願いします！

RIN：ダンスも頑張りましたし、ちょっとおもしろい歌も4人で撮ったので、そこに注目していただければと思います。ぜひLINEMOで、IS:SUEと一緒にLINEMOを楽しんじゃってください。

NANO：4人で掛け合いながら撮影をしたりとか、かっこいいダンスをしたりとか、歌を歌ってみたりとか、いろんなことを4人で挑戦したので、ぜひいろんな方にLINEMOのCM、そしてIS:SUEの良さが伝わるといいなという風に思っています。LINEMO で検索！

RINO：私たちの本職であるアーティストの部分が垣間見えたり、そして普段あんまり見せたことない表情だったり、どこかくすっと笑えるようなシチュエーションもあると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。

YUUKI：完成品もほんとにかっこいいものになっていること間違いなしなので、もう誰が見てもスーパーシンプルにかっこよさを感じていただけると思いますので、ぜひたくさん見てくれるとうれしいです。

■関連リンク

キャンペーンページ

https://www.linemo.jp/lp/is-sue_2606/

IS:SUE OFFICIAL SUTE

https://is-sue.jp/