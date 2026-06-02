〈広島カープ3人目の新疑惑現役選手の「ゾンビたばこ」吸引動画を「週刊文春」が新たに入手〈カートリッジのようなものが握られ…〉〉から続く広島カープの薬物問題に新たな展開が起きている。広島県警は6月1日、昨年11月、羽月にレターパックでエトミデート、通称「ゾンビたばこ」を譲り渡した疑いで、滝口涼介容疑者（38）を再逮捕したのだ。滝口は5月にエトミデートを所持していた疑いで逮捕されていた。滝口は「間違いあり