敵地ダイヤモンドバックス戦【MLB】Dバックス 4ー1 ドジャース（日本時間2日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数3安打を記録し、打率は.289となった。1試合3安打は今季5度目。直近7戦では打率.407と復調の兆しを見せている。相手先発ロドリゲスと対戦した第1打席では三ゴロ。第2打席では左中間フェンスにワンバウンドで当たる二塁打を放っ