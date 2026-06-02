立ち食い・大衆そば屋を始めたきっかけを取材でよく聞くことがある。ぞれぞれの理由がある。【画像】「つり具」の看板をドデカく掲げながらも営業実態は「大衆そば屋」…!? 葛飾区金町にある“ナゾのそば屋”の写真をすべて見る「介護センターを経営していてやり切ったので好きなそば屋を始めた」（東京都清瀬市の「まるすそば・うどん立ち食いセンター」）「自分の店のためだけに製麺したそばを使ったそば店を出したくなった」