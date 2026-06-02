対戦国の仕上がりも気になるところだ。北中米W杯のグループステージで日本と同組のスウェーデンは現地６月１日、親善試合でノルウェーと対戦。チャンピオンズリーグ決勝直後のため、エースのヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）が不在とはいえ、相手側もキーマンのアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）とマーティン・ウーデゴー（アーセナル）を欠くなか、１−３で完敗した。欧州プレーオフを勝ち抜いてW杯出場