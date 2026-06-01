［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場アイスランドとの壮行試合を１−０で勝ち切ったね。僕がこの試合で何よりもポジティブに評価したいのは、すでに発表されているワールドカップメンバーで、冨安健洋がピッチに戻ってきて、しっかりと実戦をこなしたことだ。よくマスコミは「公式戦に出ていないから試合勘が」なんて言うけれど、あんなものは見当違い。代表クラスのレベルになれば、試合勘はすぐ