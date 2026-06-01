ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月よりTOKYO MX・MBS・BS11にて放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』オープニング主題歌に決定した。『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画。WEB漫画サイトの週刊コロコロコミッ