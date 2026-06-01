ももクロ、新曲「会心の一劇」がTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』OP主題歌に決定
ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月よりTOKYO MX・MBS・BS11にて放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』オープニング主題歌に決定した。
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画。WEB漫画サイトの週刊コロコロコミックにて隔週月曜連載中で、2026年7月よりTVアニメ化が決定している。
原作者のこしたてつひろがももクロの大ファンであり、『炎の闘球女 ドッジ弾子』のキャラクターモデルをももクロにしているということから、今回の主題歌が実現。以前にも高城れにが『炎の闘球女 ドッジ弾子』の音声ARアプリにて小仏珍子の声優を務めるなど関わりを持っていた。
本作のために書き下ろされた「会心の一劇」の一部音源を視聴できる本作PVが、avex pictures公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
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この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！
そしてなんと…
弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。
とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。
主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。
弾子たちを応援しながら一緒に戦っているような
そんな気持ちで歌わせていただきました。
仲間って最高だ！！！！
みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！
7月から！！よろしくお願いいたします！！
ももいろクローバーZ・百田夏菜子
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◾️TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』
原作：こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」
小学館「週刊コロコロコミック」連載中
闘球、それは史上最強の格闘球技。
かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー
そして今、新たな物語が幕を開ける!!
主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”
父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!
超エネルギッシュ×スカッと爽快
燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?
・放送情報
TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送
BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
アニメ公式
HP：https://dodge-danko.com/
X：https://x.com/dodge_danko
◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年8月19日（水）
購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD
特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray
品番：KIXM-655〜7
収録枚数：3枚組
価格：\13,500（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
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品番：KIBM-1152〜6
収録枚数：5枚組
価格：\13,500（税込）
音声：リニアPCM 2ch
＜映像特典＞
メイキング映像（仮）
＜セットリスト＞
【DAY1：2025年12月20日（土）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. 一粒の笑顔で…
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. 僕らのセンチュリー
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. HOLIDAY
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
【DAY2：2025年12月21日（日）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. Event Horizon
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. きみゆき
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. SECRET LOVE STORY
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. 泣いちゃいそう冬
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト
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