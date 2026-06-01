ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月よりTOKYO MX・MBS・BS11にて放送開始となるTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』オープニング主題歌に決定した。

『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画。WEB漫画サイトの週刊コロコロコミックにて隔週月曜連載中で、2026年7月よりTVアニメ化が決定している。

原作者のこしたてつひろがももクロの大ファンであり、『炎の闘球女 ドッジ弾子』のキャラクターモデルをももクロにしているということから、今回の主題歌が実現。以前にも高城れにが『炎の闘球女 ドッジ弾子』の音声ARアプリにて小仏珍子の声優を務めるなど関わりを持っていた。

本作のために書き下ろされた「会心の一劇」の一部音源を視聴できる本作PVが、avex pictures公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

◆ ◆ ◆

この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！

そしてなんと…

弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。

とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。

主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。

弾子たちを応援しながら一緒に戦っているような

そんな気持ちで歌わせていただきました。

仲間って最高だ！！！！

みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！

7月から！！よろしくお願いいたします！！

ももいろクローバーZ・百田夏菜子

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◾️TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』

原作：こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」

小学館「週刊コロコロコミック」連載中 闘球、それは史上最強の格闘球技。

かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー

そして今、新たな物語が幕を開ける!!

主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”

父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!

超エネルギッシュ×スカッと爽快

燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!? ・放送情報

TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送

MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送

BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送 アニメ公式

HP：https://dodge-danko.com/

X：https://x.com/dodge_danko

◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年8月19日（水）

購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD

特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray

品番：KIXM-655〜7

収録枚数：3枚組

価格：\13,500（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch



［DVD］

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD

品番：KIBM-1152〜6

収録枚数：5枚組

価格：\13,500（税込）

音声：リニアPCM 2ch



＜映像特典＞

メイキング映像（仮）



＜セットリスト＞

【DAY1：2025年12月20日（土）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. 一粒の笑顔で…

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. 僕らのセンチュリー

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. HOLIDAY

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-



【DAY2：2025年12月21日（日）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. Event Horizon

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. きみゆき

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. SECRET LOVE STORY

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. 泣いちゃいそう冬

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-

［Blu-ray］Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray品番：KIXM-655〜7収録枚数：3枚組価格：\13,500（税込）音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch[特典映像]：リニアPCM 2ch［DVD］Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD品番：KIBM-1152〜6収録枚数：5枚組価格：\13,500（税込）音声：リニアPCM 2ch＜映像特典＞メイキング映像（仮）＜セットリスト＞【DAY1：2025年12月20日（土）】1. 今宵、ライブの下で2. Wee-Tee-Wee-Tee3. MOON PRIDE4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」5. Cosmic Commotion6. サンタさん -ZZ ver.-7. 夢の浮世に咲いてみな8. MYSTERION9. サラバ、愛しき悲しみたちよ10. Heroes11. 月色Chainon12. 一粒の笑顔で…13. 白い風14. idolaoverture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-16. CONTRADICTION17. 僕らのセンチュリー18. レナセールセレナーデ19. 可視光線20. 月と銀紙飛行船＜ENCORE＞21. L.O.V.E.22. HOLIDAY23. いちごいちえ24. モノクロデッサン -ZZ ver.-【DAY2：2025年12月21日（日）】1. 今宵、ライブの下で2. Wee-Tee-Wee-Tee3. MOON PRIDE4. Event Horizon5. Cosmic Commotion6. サンタさん -ZZ ver.-7. 夢の浮世に咲いてみな8. MYSTERION9. サラバ、愛しき悲しみたちよ10. Heroes11. 月色Chainon12. きみゆき13. 白い風14. idolaoverture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-16. CONTRADICTION17. SECRET LOVE STORY18. レナセールセレナーデ19. 可視光線20. 月と銀紙飛行船＜ENCORE＞21. L.O.V.E.22. 泣いちゃいそう冬23. いちごいちえ24. モノクロデッサン -ZZ ver.-