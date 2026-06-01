一次の動画選考から4段階…西村健太朗氏に代わり黒田響生監督が就任巨人は1日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日、神宮球場など）に参加する「読売ジャイアンツジュニア」のセレクション要項を発表した。今月30日まで球団ホームページで参加申し込みを受け付ける。選考は4段階にわたって行われ、一次選考は動画によるデジタルトライアウトを実施。二次選考は7月20日にジャイアンツタウンスタジア