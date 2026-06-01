一次の動画選考から4段階…西村健太朗氏に代わり黒田響生監督が就任

巨人は1日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日、神宮球場など）に参加する「読売ジャイアンツジュニア」のセレクション要項を発表した。今月30日まで球団ホームページで参加申し込みを受け付ける。

選考は4段階にわたって行われ、一次選考は動画によるデジタルトライアウトを実施。二次選考は7月20日にジャイアンツタウンスタジアム、三次選考の「実技」は7月23日に調布市民西町少年野球場で、「測定」は7月28日にジャイアンツ球場で行う。最終選考は7月31日に調布市民西町少年野球場で実施予定となっている。

チームのスタッフ陣も発表され、西村健太朗氏（現3軍投手コーチ）が務めていた監督は、黒田響生氏がコーチから昇格して担う。代表は大森剛氏、コーチには高田誠、和田恋、與那原大剛の3氏と、いずれも球団OBが就任している。

巨人ジュニアは2012〜2014年に3年連続優勝しており、今年は12年ぶりVを目指す。出身選手には巨人育成の木下幹也投手や、西武・杉山遙希投手、オリックスのルーキー・佐藤龍月投手らがいる。（First-Pitch編集部）