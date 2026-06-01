秋田市大町で90年以上営業していた古書店が2キロ以上離れた牛島地区に移転し、1日オープンしました。道路を広げる工事による移転で新しい土地、新たな店舗でスタートした古書店を取材しました。板澤書房3代目板澤吉将店主「ようこそ牛島へ…歓迎して頂いて」秋田市の、旧・牛島商店街。その通り沿いに新たに建てられたのが「板澤書房」です。1日、「移転オープン」を迎えたこの店舗は、約2万冊が並べられた古