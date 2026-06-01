大泉洋によるリサイタルツアー＜芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-＞が、5月30日、31日に北海道立総合体育センター北海きたえーるで開幕した。2025年10月に芸能生活30周年イヤーを迎え、幅広い分野で活躍を続ける大泉洋。今回のツアーでは2024年に開催された日本武道館公演を受け、自ら命名した決意表明のタイトル“リベンジ”の名のもと、日本屈指のエンターテイナーとして知られる大泉の魅力の全てを詰め込んだ