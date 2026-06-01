大泉洋によるリサイタルツアー＜芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-＞が、5月30日、31日に北海道立総合体育センター北海きたえーるで開幕した。

2025年10月に芸能生活30周年イヤーを迎え、幅広い分野で活躍を続ける大泉洋。今回のツアーでは2024年に開催された日本武道館公演を受け、自ら命名した決意表明のタイトル“リベンジ”の名のもと、日本屈指のエンターテイナーとして知られる大泉の魅力の全てを詰め込んだパフォーマンスで観客を魅了した。

ステージでは、これまで大泉自身が手がけてきた楽曲に加え、今回のリサイタルに向けて制作されたアーティストとのコラボレーション楽曲を惜しみなく披露。現在配信中の、ゆず・北川悠仁書き下ろしによる「ひざこぞう」、スキマスイッチ書き下ろしの「みんなのYEAH!!!」、そして先日発表されたばかりの、幾田りら書き下ろしによる「なんてことない日々」、ジャズピアニスト・小曽根真が楽曲提供した「Welcome to Arena」などを熱唱した。これらのライブで初披露された新曲は、8月12日にリリースされる、『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』への収録が決定している。

また、水曜どうでしょうの盟友である藤村忠寿、嬉野雅道による幕間のスペシャルVTRも健在。3人ならではの阿吽の呼吸で繰り広げられる掛け合いに、会場は割れんばかりの盛り上がりを見せた。

本ツアーはこの後、神戸ワールド記念ホール公演、そして横浜アリーナ公演と続く。ツアーファイナルとなる横浜アリーナ公演2日目の模様は、全国の映画館でライブ・ビューイングとして上映されるほか、公演翌週には大泉によるスペシャルコメント付きのディレイ・ビューイングの開催が決定している。

撮影◎西槇太一

◾️＜芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ- supported by LIVE DAM WAO!＞ 会場：北海道立総合体育センター 北海きたえーる(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)

日程：2026年5月30日（土）、31日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合わせ：オフィスキューお問合せフォームhttps://www.office-cue.com/contact/ 会場；神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）

日程：2026年6月11日（木） 17:00開場/ 18:00開演13日（土）、14日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合せ：キョードーインフォメーション0570-200-888 [12:00〜17:00/土日祝除く] 会場：横浜アリーナ（横浜市港北区新横浜3丁目10）

日程：2026年6月20日（土）、21日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合わせ：キョードー横浜045-671-9911 [土日・祭日を除く11:00〜15:00] 詳細：https://www.teamnacs.com/stage.php?ex=2026_02

■ライブ・ビューイング＆ディレイ・ビューイング情報

＜芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ- ＞ツアーファイナル・横浜アリーナ公演2日目の模様を全国各地の映画館で生中継＆ディレイ・ビューイング！ ▼ライブ・ビューイング

日程：2026年6月21日（日）16:00開演

会場：全国各地の映画館

料金：5,000円（税込／全席指定）

一般発売：2026年6月6日（土）18:00〜 ▼ディレイ・ビューイング（大泉洋スペシャルコメント付き）

日程：2026年6月27日（土）16:00開演

会場：全国各地の映画館

料金：4,500円（税込／全席指定）

一般発売：2026年6月20日（土）12:00〜 詳細 https://liveviewing.jp/oizumi-recital2/

◾️『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

2026年8月12日（水）リリース

購入：https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP 初回限定盤 通常盤 ThankCUE+限定セット 〈初回限定盤（CD+Blu-ray）〉\5,280（税込）AZCS-19001

※3面デジパック仕様

※32Pブックレット

※「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入 〈通常盤[CD only]〉/ \2,750（税込）AZCS-10001

※12Pブックレット 〈ThankCUE+限定セット（CD+Blu-ray）〉/ \7,370（税込）PROA-1010

*数量限定商品：2026年6月22日（月）23時59分まで受付の方は8月12日に商品をお届け。以降の受付の方は順次商品発送および商品が無くなり次第受付終了。

※3方背スリーブケース

※トールケース仕様

※32Pフォトブック

※特製アクリルスタンド ▼CD収録内容

「キラーチューン！」（第一興商「LIVE DAM WAO!」CMソング）や「陽炎」（TVアニメ「火喰鳥」エンディングテーマ）、「ひざこぞう」「みんなのYEAH!!!」を含む、全6曲収録予定 ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤、ThankCUE+限定セット共通

「キラーチューン！」「陽炎」などのMusic Videoの他、レコーディング時の貴重なメイキング映像などを収録 ▼先行配信「みんなのYEAH!!!」

2026年5月27日（水）リリース

https://yooizumi.lnk.to/MINNANOYEAH ▼先行配信「ひざこぞう」

2026年5月27日（水）リリース

配信：https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU ▼店舗別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・@Loppi / HMV：A4クリアファイル - A ver.

・タワーレコード：A4クリアファイル - B ver.

・楽天ブックス：A4クリアファイル - C ver.

・CUEPRO / アスマート / UM STORE：A4クリアファイル - D ver.

・その他CDショップ / EC：ステッカー