DEPAPEPEが2026年10月で活動休止することを発表した。DEPAPEPEは2002年11月徳岡慶也と三浦拓也で結成された、2人組ギターインストゥルメンタルユニット。2005年アルバム「Let’s Go!!!」でメジャーデビュー。当時、インストアーティストのデビュー作品としては、日本音楽史上初のオリコンベスト10内にランクインし、第20回日本ゴールドディスク大賞にて、 ニューアーティスト・オブザイヤーとインストゥルメンタル・アルバムオブ