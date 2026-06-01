DEPAPEPEが2026年10月で活動休止することを発表した。

DEPAPEPEは2002年11月徳岡慶也と三浦拓也で結成された、2人組ギターインストゥルメンタルユニット。2005年アルバム「Let’s Go!!!」でメジャーデビュー。当時、インストアーティストのデビュー作品としては、日本音楽史上初のオリコンベスト10内にランクインし、第20回日本ゴールドディスク大賞にて、 ニューアーティスト・オブザイヤーとインストゥルメンタル・アルバムオブ ザイヤーの二冠に輝く。日本国内だけにとどまらず、海外でも支持が厚く、デビュー当時から毎年ライブを行なっていた。

結成から24年、メジャーデビュー21周年を迎え、ユニットとしての歴史に一旦幕を閉じるDEPAPEPE。メンバー徳岡からは「お互い違う角度から違う景色を見てもいい時期」と思いを綴っている。

この発表にあわせ、活動休止前のファンクラブツアーと、ワンマンライブの開催も決定した。ファンクラブツアーでは、彼らの結成のきっかけになった神戸・チキンジョージから始まり、全国5都市をギター2本で回る。

休止前ラストライブは、東京・恵比寿ガーデンホールと大阪・バナナホールで開催。こちら1de

は彼らがこれまで二十数年の活動の中で出会ってきた仲間たちと、24年の感謝を伝える。

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■徳岡慶也コメント

デビューして21年、結成して24年

応援して頂いたファンの皆様、

支えてくださったスタッフの皆様、

一緒に音楽を作り上げてきてくれたミュージシャンの皆様、

全国で支えてくださった関係者の皆様、

本当にありがとうございます。

デビュー20周年を機に

お互い違う角度から違う景色を見てもいい時期なのかなと、

話し合いを重ね、活動休止という結論に至りました。

ギターデュオでインストゥルメンタルミュージックという

少し特殊ながら、インディーズ時代から24年もの間最高の景色を見させてもらいました。

気づけば三浦くんとも、家族より長い時間一緒にいたと思います。

昨日の様に思い出せる瞬間や、もう全然記憶にない事も

これからの自分達を支えてくれる糧になると思います。

どれくらいか分からないですが、ここからは

お互い1人のミュージシャンとしての時間を精一杯歩んでいくと思います。

これからの三浦拓也、徳岡慶也も変わらず応援して頂けると幸いです。

最後にファンの皆様へ

重ね重ねになりますが

本当に、本当にありがとうございました！！

感謝してもしきれません。

ずっとギターが弾ける舞台にいさせてくれてありがとう！

僕達の支えは間違いなくファンの皆様でした。

またいつかお会いできる日まで…

僕達の人生にも皆様の人生にも音楽がありますように。

■三浦拓也コメント

今までたくさんの僕たちの音楽を愛してくれて、本当にありがとうございました。

みなさん一人ひとりの存在があったから、この24年間、立ち止まらずにここまで歩いてくることができました。

僕も徳岡さんも、音楽が大好きです。

そして何より、僕たちの音楽を受け取ってくれた皆さんのことが大好きです。

大好きな音楽を信じているからこそ選んだ選択でもあります。

二人とも、ギタリストとして歩みを終えるつもりはありません。

だから、これはお別れではありません。

ただ、これから先も音楽と向き合い続けるための、少し深呼吸をするための時間です。

活動が止まっても、DEPAPEPEの音楽は消えません。

皆さんの中でDEPAPEPEが流れれば、僕たちはそこに存在し続けることができます。

ずっと変わらず支えてくれているファンの皆さん、

いつも助けてくれるスタッフ、

いろんな話をしてくれたミュージシャンの皆さん、

DEPAPEPEに携わってくれた全ての皆さん、

そして2４年ずっと隣に居てくれた相方の徳岡さん、

本当にありがとうございました！

これからも僕たちDEPAPEPE二人のことをあたたかく見守ってくれたら嬉しいです。

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■ライブ情報 ＜DEPAPEPE FANCLUB TOUR “Acoustic Friends”＞

2026/9/16 （水） 神戸・チキンジョージ OPEN 18:30 / START 19：00

2026/9/17 （木） 梅田・Shangri-la OPEN 18:30 / 19：00

2026/9/18 （金） 名古屋・Electric.Lady.Land OPEN 18:30 / START 19：00

2026/9/22 （火・祝） 札幌・PENNY LANE24 OPEN 16:00 / START 16:30

2026/9/27 （日） 原宿・ストロボカフェ OPEN 16:00 / START 16:30 ＜DEPAPEPE ONEMAN LIVE “DEPAPEPE”＞

2026/10/2 （金） 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール OPEN 18:00 / START 18:30

2026/10/7 （水） 大阪・バナナホール OPEN 18:00 / START 18:30