森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国立競技場で行なわれた国際親善試合でアイスランド代表と対戦。北中米ワールドカップ前最後の対外試合で１ー０の勝利を収めた。この試合ではW杯本大会でも採用される新ルールがいくつか適用された。その一つが選手交代時の新規定だ。ピッチを去る選手は交代時に10秒以内に出ないと、入る選手は１分間待たなければいけない。そうなると、その１分間は１人少ない状態での戦いを強いられ