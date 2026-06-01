ワンコがお散歩中に歩かなくなってしまったので、「パパ帰って来るよ」と言ってみたら…？ワンコの愛おしすぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で320万回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「天使やん」「癒される」「幸せのお裾分けをありがとう」といった声が寄せられています。 【動画：ムスッとした表情で動かなくなった犬→『パパ帰って来るよ』と言ったら…想像を超える『態度の豹変』】 お散歩拒否中に「パパ帰って