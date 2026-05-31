日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦。北中米ワールドカップ前最後の対外試合で１−０勝利を収めた。試合は立ち上がりからボールを握るも、なかなか１点が遠く。もどかしい時間が続いたが、終了間際の87分に小川航基がヘディングでネットを揺らし、待望の先制点。この１点を守り切った。 この戦いぶりにSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。「勝ったぞー」「ナイス勝利」「ワールド