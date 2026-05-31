多くの人はニュースや専門家の発言をそのまま受け取ってしまいがちだ。しかし、月6億円規模のデイトレードを行う藤本茂氏（投資歴70年、資産25億円）は、「重要なのは情報そのものではない」と語る。精神科医の和田秀樹氏との対談で見えてきたのは“正しく疑う習慣”だった。※本稿は、精神科医の和田秀樹『80歳の壁を超えた人たち』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。80代にして月6億の株取引！藤本茂のボケない秘訣とは