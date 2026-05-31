多くの人はニュースや専門家の発言をそのまま受け取ってしまいがちだ。しかし、月6億円規模のデイトレードを行う藤本茂氏（投資歴70年、資産25億円）は、「重要なのは情報そのものではない」と語る。精神科医の和田秀樹氏との対談で見えてきたのは“正しく疑う習慣”だった。※本稿は、精神科医の和田秀樹『80歳の壁を超えた人たち』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。

80代にして月6億の株取引！

藤本茂のボケない秘訣とは？

和田秀樹（以下、和田）藤本さんは、どれくらいの取引をされているのですか。1カ月に6億円くらいの取引があるという話は聞いたのですが、回数で言うと？

藤本 茂（以下、藤本）最近は500〜600回くらいかな。1カ月で。

和田 そんなに？

藤本 そう。デイトレードは究極の“脳トレ”。ボケてる暇なんてありませんわ（笑）。

和田 パソコンも自在に使うんですか？

藤本 いやいや。人差し指でキーボードをゆっくり押す程度やね（笑）。株の取引だけはできる。だけどそれ以外でパソコンは使いません。

和田 パソコンを使って株をやり始めたのはいつですか？

藤本 今から22年前（2002年）だから、私は66歳でしたね。最初は証券会社の人から「うちの会社でもネット取引始めるからやってみませんか？」と連絡もらってね。パソコンもネット取引もまったくわからんかったけど、話聞いたら便利だし、手数料も安い。「これはやらん手はない」と思い、すぐにパソコンを買いに行きましたわ（笑）。

和田 決断と行動がはやい（笑）。

藤本 これしたいと思ったら、すぐに行動するのが“藤本ちゃん流”です（笑）。

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