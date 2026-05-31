森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。日本のスタメンは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)MF／FW６ 遠藤航（リバプール／イングランド）７ 田中