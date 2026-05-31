飼い主さんのお母さんが遊びにきたら、ワンコは大喜び！しかし弟犬がお母さんに甘え始めたら、わかりやすく不機嫌になって…？ワンコがヤキモチを妬く様子が話題になり、投稿は記事執筆時点で38万3000回再生を突破。「最高」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。 【動画：大好きな人が遊びにきて喜ぶ犬→弟犬が甘えていたら…想像以上に『ヤキモチを妬く光景』】 ワンコが飼い主の母を熱烈歓迎 YouTubeチャンネル