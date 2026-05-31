広岡達朗氏は、監督に必要なのは采配の巧拙だけではないと言う。部下が本気で動くかどうかは、リーダーがどこまで責任を引き受けるかで決まる。（ダイヤモンド・ライフ編集部）前回記事《名将・広岡達朗が見抜いた「絶対に伸びない人」と「グンと伸びる人」の決定的な違い》はこちらからご覧ください。――今のプロ野球を見ていると、監督のマネジメントや采配に疑問を感じることも多いですか。指導者は、できない人間をできるよ