adieuが、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目エンディングテーマに新曲「Wanna me」が起用されたことを発表した。新曲「Wanna me」は、シンガーソングライター・柴田聡子による作詞・作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さを、自分らしさを歌い手のadieuが語り部のように寄り添い、聴く人すべての心に響くよう描いた楽曲になっていると