斬新「ハスラークーペ」は“軽自動車”で「クーペSUV」採用した意欲作！2026年5月27日、スズキは軽クロスオーバーSUVである「ハスラー」の一部改良モデルを発表しました。最新の安全機能のアップデートや快適装備の充実が図られ、街乗りからアウトドアまで幅広くこなせる実用的な軽自動車として、その魅力がさらに磨き上げられています。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「ハスラークーペ」です！（22枚）現在ではス