人相学では台座顔の人は積極的で実行力があるとみる 台座顔 脂肪型60％、精神型40％ 積極的で実行力がある 台座顔は四角い台座を置いた形の顔で、顔の骨格が太くがっしりして、あごは張っていて広く、肉付きがよいのが特徴です。額は広く、眉は太く濃く、りりしい形です。目は穏やかな雰囲気で大きく、耳は肉が厚く耳たぶも豊かです。鼻は太く、鼻頭が丸くて小鼻が横に張っていて、口は大きく威風堂々と