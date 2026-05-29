回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）の人気アニメ「呪術廻戦」放送開始5周年記念コラボキャンペーン第2弾が、5月29日にスタートします。第2弾では、3000円（以下、税込み）の会計ごとにコラボオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンで、「ラゲージタグ」（全6種）がもらえます。【写真】虎杖、伏黒、釘崎、七海、五条が…夏油、脹相も！「ラゲージタグ」全デザインを見る！“