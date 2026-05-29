回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）の人気アニメ「呪術廻戦」放送開始5周年記念コラボキャンペーン第2弾が、5月29日にスタートします。第2弾では、3000円（以下、税込み）の会計ごとにコラボオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンで、「ラゲージタグ」（全6種）がもらえます。

【写真】虎杖、伏黒、釘崎、七海、五条が…夏油、脹相も！ 「ラゲージタグ」全デザインを見る！ “裏側”のデザインは？

ラゲージタグでは、同アニメのメインキャラクターの虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、七海建人、五条悟らが描かれたオリジナルデザインになっています。6月12日から始まる同キャンペーンの第3弾では「ラバーコースター」（全4種）が対象になっています。

呪術廻戦は、芥見下々さんのマンガが原作のアニメ。2023年以来、2回目となる今回のコラボでは、虎杖の「黒閃（こくせん）」をイメージした「虎杖の麻辣汁なし担々麺」（600円）、伏黒の好物と釘崎の名前をイメージして表現した「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」（380円）、五条の瞳の色と、七海の落ち着いた雰囲気をモチーフにした「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」（530円）が販売。コラボ寿司には、1品オーダーするごとに特製カード（全5種）がランダムで1枚付属します。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、夏油傑、乙骨憂太、宿儺、脹相らもデザインされた「缶バッジ」（全15種）のほか、「アクリルスタンド」（全8種）、「アクリルステッカー」（全5種）がもらえます。

※商品の価格は店舗によって異なります。