ついに念願のプレミアリーグ制覇を成し遂げたアーセナル。チャンピオンズリーグ決勝ではパリ・サンジェルマンとの決戦が待っており、今季は2冠のシーズンとなる可能性を残している。そんななか持ち上がるのが、指揮官ミケル・アルテタの契約延長だ。アルテタとクラブとの契約は今夏で残り1年となる。共同会長を務めるジョシュ・クロエンケ氏は、『NBC Sports』の取材に応じ、アルテタとの契約更新は最優先事項であると語った。「ミ