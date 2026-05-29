SNSで報告オートレーサーの森且行と30年ぶりに再会した人物が、現在の姿に驚きの声を上げた。SNSでは「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていた」とつづり、2ショットを添えて報告している。52歳の森はかつて、元国民的アイドルグループSMAPのメンバーとして活動。1996年にオートレーサーへ転身し、翌97年のデビュー以降、選手として長く活動を続けてきた。近年は複数個所を骨折する大怪我にも見舞われたが、困難を乗