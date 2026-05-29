高卒2年目にしてセットアッパーを任される西武・篠原。お股ニキ氏イチ押しの逸材だセ・パ共に下馬評を覆す波乱の序盤戦を経て、いよいよ全18試合の短期決戦の幕が上がる。現役投手を指導するピッチングデザイナーで本誌おなじみの野球評論家・お股ニキ氏が、その見どころを徹底的に深掘りする！【セ・パで注目される若手ホープ】普段は対戦機会のない他リーグの選手を見られるのが交流戦の楽しみのひとつだ。そこで、セ・パで注目