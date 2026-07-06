ダンディな俳優・舘ひろし（76）と腕を組み、顔を赤らめて舞い上がるタレントの王林（28）。6月23日に放送された『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で憧れの舘と共演した彼女は「本当に一番誰よりも愛してる男」と話し、興奮を隠しきれない様子だった──。【写真を見る】身長187cmのイケメンハーフ3歳年下の恋人と王林の手つなぎデートショット（全身）ほか同番組では「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、ゲス