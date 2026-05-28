ロッキーズ戦で5勝目をマーク【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投げては6回無安打1失点で5勝目、打っては初回に先頭打者アーチを放った。試合後の一問一答は以下の通り。――投球について。「いいディフェンスにこう助けられて、まあ全体通して制球に、投げたいところに投げられてない