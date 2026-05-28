【ポケモンデザイン 充電関連製品】 7月上旬～ 販売開始予定 価格：3,990円～ アンカー・ジャパンは、「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」と「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」、「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」および「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」を発売する。価格は3,990円から。7月上旬よ