JR東日本は、2026年の夏休みや3連休期間に合わせ、新宿駅を23:58に出発する夜行臨時特急「ナイトエクスプレス信州」（長野行き）と特急「アルプス」（白馬行き）を運転します。週末の仕事終わりにそのまま乗車し、翌朝早くに信州エリアへ到着できるため、限られた休みをフル活用して登山や観光を楽しみたい方に最適です。本記事では、初設定となる「ナイトエクスプレス信州」のダイヤや、8月に初めて最新鋭のE353系を投入する「ア