台風7号(メーカラー)は、6月27日(土)午後9時に日本の東で温帯低気圧に変わりました。台風7号温帯低気圧に変わりました台風7号(メーカラー)は、6月20日(土)午前3時にフィリピンの東で発生しました。21日(日)には暴風域を伴い、22日(月)には非常に強い勢力となって北上しました。その後、台風は26日(金)に南西諸島付近で進路を東よりに変えて本州の南を進み、6月27日(土)午後9時に日本の東で温帯低気圧に変わりました。