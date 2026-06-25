ソフトバンクは２４日のオリックス戦（みずほペイペイ）に８―５の逆転勝ちを収めた。初回に正木の８号先頭打者弾で先制。直後に一時逆転を許したが、１―３で迎えた２回に相手先発・田嶋の乱調に乗じて５点を奪い、試合をひっくり返した。４回には近藤の貴重な１６号ソロで中押し。７―４で迎えた６回には、周東の犠飛で追加点を奪い流れを渡さなかった。これで今季のオリックス戦は通算３勝６敗。黒星先行の難敵で、前日のカ