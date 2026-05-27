写真やイラストなどの素材を販売する「PIXTA」から、AI生成素材が姿を消しました。運営元のピクスタ株式会社は、2026年5月22日をもって「AI生成素材」の販売を終了したと発表。今後は、クリエイターが自ら撮影・制作した作品と購入者ニーズとのマッチングをより重視していく方針です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】PIXTAではこれまで、画像生成AIによる作品についてガイドラインを設けたうえで販売を認め