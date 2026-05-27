PIXTA、AI生成素材の販売終了　背景に検索結果のノイズ化

写真やイラストなどの素材を販売する「PIXTA」から、AI生成素材が姿を消しました。

運営元のピクスタ株式会社は、2026年5月22日をもって「AI生成素材」の販売を終了したと発表。今後は、クリエイターが自ら撮影・制作した作品と購入者ニーズとのマッチングをより重視していく方針です。

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PIXTAではこれまで、画像生成AIによる作品についてガイドラインを設けたうえで販売を認めてきました。

しかし近年、生成AIツールの普及によってAI生成コンテンツが短期間で大量に投稿され、検索結果が“ノイズ化”。「購入会員が求めるコンテンツとのマッチングが困難な状況が続いておりました」と説明しています。

同社は2026年4月20日にAI生成コンテンツの新規申請受付を終了。今回、既存のAI生成素材についても販売終了となりました。

一方で、AI技術そのものを否定するわけではないと強調。クリエイター本人が撮影・制作した作品を大きく変えない範囲での「補助的なAI利用」については、引き続き受け入れる方針です。

たとえばシャープネス調整やノイズ除去、不用物の除去など、作品制作を支援する形でのAI活用は継続可能。詳細はクリエイター向けガイドラインで案内しています。

なお、PIXTAによると今回の方針転換は、大量投稿によるマッチングの難しさに加え、AI生成コンテンツに関する運用コストの増加や、販売価格見直しの必要性なども考慮した判断だと説明しています。

近年は広告制作やSNS向け素材などでAI画像の利用が急速に広がっていますが、「人が撮影・制作した素材」を求めるニーズも根強く存在しています。

特にPIXTAは、「日本人や日本文化に関わる素材」に強みを持つ国内最大級の素材サイトとして知られており、今回の決定には“PIXTAらしさ”を打ち出す狙いもありそうです。

今回の発表後、SNSやWebメディアではさまざまな反応が寄せられたとのこと。同社は「人とテクノロジーが共に歩めるプラットフォーム」を目指す姿勢に変わりはないとしつつ、「才能をつなぐ」という理念を軸に、今後も最適なコンテンツ方針を検討していくとしています。

＜参考・引用＞

ピクスタ株式会社「PIXTA、2026年5月22日に『AI生成素材』の取扱いを終了」



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052703.html