高性能の生成AIが次々に公開されているが、同時にその悪用も目立ち始めている。とりわけ、ディープフェイクと呼ばれる、精巧に本人に似せて捏造された画像や動画、音声の作成と悪用には、懸念の声が寄せられている。 ディープフェイクは詐欺やなりすまし、名誉棄損とプライバシー侵害、著作権侵害など、多くの問題をはらみ、社会の信頼基盤を脅かす破壊力を備える。一方で、日本では対策が後手に回っているの