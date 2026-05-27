豚肉とキャベツの炒め物としてまず思いつくのがホイコーロー。ただ、中華の調味料が家にない方も多いですよね。そんなときにはこれから紹介するレシピを試してみてください。家庭にある調味料があれば、キャベツと豚肉を最高においしく食べることができます。炒めるだけで作れるのに、思わずご飯が進む絶品メニューを4つ集めました。とろみ、しょうが、味噌、塩だれなどのバリエーション豊かな味つけをぜひ試してみてください。