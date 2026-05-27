【ホイコーローじゃなくてもめちゃくちゃおいしい！】4600人絶賛レシピも◎豚肉×キャベツで作るご飯どろぼうおかず

豚肉とキャベツの炒め物としてまず思いつくのがホイコーロー。ただ、中華の調味料が家にない方も多いですよね。そんなときにはこれから紹介するレシピを試してみてください。家庭にある調味料があれば、キャベツと豚肉を最高においしく食べることができます。炒めるだけで作れるのに、思わずご飯が進む絶品メニューを4つ集めました。とろみ、しょうが、味噌、塩だれなどのバリエーション豊かな味つけをぜひ試してみてください。

▼4,600人以上が絶賛！とろみ炒め

支持されつづける定番の大人気レシピ。豚バラ肉のうまみがキャベツにしっかりからんで、ご飯が止まらないおいしさです。とろみがつくことで味がなじみやすく、冷めにくいのもうれしいポイント。

▼定食気分で食べたい生姜焼き

豚こま切れ肉でボリュームたっぷりに仕上げる生姜焼き。たっぷりのキャベツと合わせることで、食べごたえも満点です。しょうがのさわやかな香りと甘辛いたれがごはんに合います。

▼味噌の風味がたまらない！

つくれぽ3,500件超えの人気レシピ。豚バラ肉の脂とキャベツの甘みに、味噌のコクが加わってやみつきになる味わいです。ご飯はもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。

▼塩だれでさっぱりなのにやみつき

さっぱりとした塩だれで仕上げる炒め物は、こってりした味つけが続いたときに食べたくなる1品。シンプルな味つけながら、豚バラのうまみとシャキシャキの歯応えを残したキャベツの甘みがしっかり感じられます。





豚バラ・豚こまとキャベツは比較的いつでも手に入りやすく、相性抜群の組み合わせ。味つけを変えるだけでいろいろな味が楽しめます。どれも炒めるだけで手軽に作れるので、忙しい日の夕飯にぜひ活用してみてください。