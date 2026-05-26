上関町で建設が計画されている使用済み核燃料の中間貯蔵施設をめぐり隣接する柳井市で暮らす市民が、計画の正確な情報提供を求めて市議会に請願書を提出しました。請願書を提出したのは柳井市で暮らす市民3人です。請願では、中間貯蔵施設建設計画に対する電力事業者や国の説明が、計画を推進する立場から利点を中心としたものになり、リスクが過小評価される懸念があると指摘。安全性や自然環境への影響、また、上関町や周辺市町